Назван единственный «нормальный курорт» на осень

Европейцы признали Кипр единственным «нормальным» местом отдыха осенью 2020 года. В отличие от граждан стран, входящих в ЕС , для российских туристов остров остается закрытым.

Если говорить о Средиземноморских курортах, до которых лететь не более 4-5 часов, самая популярная сейчас, конечно, Турция.

Во-первых, она открыта для россиян. Прямые авиаперелеты из городов России осуществляются непосредственно на курорты Анталья, Бодрум и Даламан.

Во-вторых, отсутствие виз и вообще минимум любых формальностей при пересечении границы.

С Турцией вполне мог бы поспорить Кипр, но он недоступен российским туристам. В отличие от европейцев.

Тем не менее, именно Кипр признан британскими специалистами «единственным нормальным местом отдыха» осенью 2020 года.

Почему Кипр?

Потому что власти Кипра не требуют ношения масок ни местным населением, ни иностранцами. Можно без маски находиться на пляже, на улицах, не обязательны они в ресторанах, барах и кафе. Заметьте, бары работают в обычном режиме. При этом персонал, конечно, должен применять адекватные средства защиты.

На пляжах действуют новые протоколы, но они очень щадящие и ограничиваются лишь увеличенным расстоянием между лежаками

На Кипре сейчас стоит 35-градусная жара, то есть, самая настоящая летняя погода для купания в море и загара.

А вот туристов немного, что делает пребывание на курортах еще более комфортным.

К тому же Кипр остается одним из самых безопасных мест для отдыха — с начала пандемии число случаев заболевания коронавирусом не превышает 1 600.

По заявлению местных медиков, вирус на острове находится под полным контролем. Ежедневно фиксируется всего 2-3 новых заболевших на 100 000 населения. Этот показатель очень хороший в целом по Европе.

Стране удалось защититься от вируса весной и избежать второй волны из-за строгих правил въезда и тестирования по прибытии.

Чтобы попасть на Кипр, туристы должны пройти тест на коронавирус за 72 часа до прибытия и предъявить его отрицательный результат. Эта мера остается обязательной и сегодня. Она же — единственная.

И вообще, на курортах Айя-Напа, Ларнака, Лимассол, Пафос и Протарас все как обычно. Ничего не напоминает о дополнительных мерах защиты от вируса, впрочем, как и о самом вирусе.

Дополнительного оптимизма местным отельерам добавляет тот факт, что и в зимние месяцы температура остается на уровне плюс 20°C. А до января и вовсе нормальными считаются плюс 30°C.

С 28 августа 2020 года власти Кипра открыли границы для некоторых категорий граждан России: тем, кто проживает на острове постоянно, дипломатам, их семьям, обладателям вида на жительство.

Россия находится в третьей группе стран по приоритету въезда. То есть, формально отдохнуть на Кипре можно. Только, помимо обязательного предварительно сделанного теста, придется еще и «посетить» обязательный двухнедельный карантин. Ну и пройти еще одно тестирование после него.