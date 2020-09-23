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Стюардесса встала на руки в салоне самолета 

Lenta.ru 5 часов назад
Две стюардессы немецкой бюджетной авиакомпании Germanwings исполнили акробатический трюк на борту самолета. Произошедшее попало на видео, ролик был опубликован в Instagram-аккаунте flight___love, освещающем жизнь членов экипажа по всему миру.
На размещенных в сети кадрах запечатлено, как одна бортпроводница помогает коллеге встать на руки посреди салона воздушного судна — она приподнимает и придерживает ее ноги, поднятые вверх.
Подписчики сообщества обсудили ситуацию в комментариях. «Вечно вы веселитесь, дамы», «С чьей-то помощью — не считается!», «Ой, это новый вид развлечения на борту?», «Какие же красивые ноги», «Это слишком смешно», — писали они.
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