Стюардесса встала на руки в салоне самолета 

Две стюардессы немецкой бюджетной авиакомпании Germanwings исполнили акробатический трюк на борту самолета. Произошедшее попало на видео, ролик был опубликован в Instagram-аккаунте flight___love, освещающем жизнь членов экипажа по всему миру.

На размещенных в сети кадрах запечатлено, как одна бортпроводница помогает коллеге встать на руки посреди салона воздушного судна — она приподнимает и придерживает ее ноги, поднятые вверх.

Подписчики сообщества обсудили ситуацию в комментариях. «Вечно вы веселитесь, дамы», «С чьей-то помощью — не считается!», «Ой, это новый вид развлечения на борту?», «Какие же красивые ноги», «Это слишком смешно», — писали они.