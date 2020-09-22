Круизные компании предлагают новые правила отдыха

Royal Caribbean Group и Norwegian Cruise Line отправили в американский Центр по контролю заболеваний (CDC) перечень из 74 рекомендаций по обеспечению эпидемиологической безопасности на лайнерах, подготовленный совместной рабочей группой Healthy Sail Panel. Сейчас круизные компании ждут комментариев регулятора, после чего смогут утвердить новые операционные санитарные протоколы.

Предлагаемые меры должны защищать здоровье гостей и экипажа, а также снизить риск заражения и распространения COVID-19. Акцент планируется сделать на пяти направлениях: тестирование, скрининг и снижение распространения вируса; санитария и вентиляция; реагирование на случай непредвиденных обстоятельств; планирование экскурсий в портах; снижение рисков для членов экипажа.

В частности, Healthy Sail Panel рекомендует обязательное тестирование всего экипажа до приезда на судно, недельный карантин по прибытии, тест на коронавирус по его завершении и периодическое проведение анализов в ходе рейса. От всех гостей также потребуют отрицательных результатов исследования на COVID-19, сделанных в период от пяти до одного дня до круиза, а в течение плавания у них ежедневно будут проверять температуру, а также потребуют ношение масок.

Круизные компании должны будут сократить загрузку, чтобы добиться соблюдения социальной дистанции, максимально использовать бесконтактные способы бронирования регистрации и оплаты, иметь на борту достаточное количество санитайзеров, обеспечить должный уровень вентиляции всех помещений кораблей, увеличить количество и компетенцию медицинского персонала и иметь детально проработанные планы изоляции и эвакуации зараженных.

На начальном этапе операторам рекомендуется максимально упростить маршрут круизов, минимизировать их продолжительность и количество заходов в порты. Экскурсии на берегу во время стоянок должны быть только организованные и групповые, а если они проходят в закрытых помещениях, необходимо строго контролировать ношение защитных средств и соблюдение социальной дистанции.

Напомним, что круизные компании уже начали применять схожие меры на своих судах. Известны случаи, когда пассажирам, не желавшим соблюдать правила, пришлось завершить свой круиз досрочно.