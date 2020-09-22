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Объявлена дата запуска авиарейсов между Россией и Белоруссией 

Lenta.ru 6 часов назад
Названа дата запуска рейсов между РФ и Белоруссией
Фото: Lenta.ru
Белорусская авиакомпания «Белавиа» возобновит перелеты между Россией и Белоруссией, прерванные на фоне пандемии коронавируса, с 30 сентября. Дату запуска авиарейсов объявили в пресс-службе перевозчика, передает ТАСС.
Там также пояснили, что полеты будут выполняться один раз в неделю по средам. «С российской стороны нашей авиакомпанией получено разрешение на один этот рейс в Домодедово», — указала представительница компании.
Запуск пассажирских авиаперевозок между Россией и Белоруссией неоднократно откладывался. Белорусская сторона прервала сообщение между странами в середине марта после начала пандемии COVID-19.
Россия объявила о восстановлении авиасообщения с еще четырьмя странами 20 сентября: Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. До этого стало известно о возобновлении полетов в Египет, на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты. Международное авиасообщение в стране было запущено с 1 августа — разрешены были полеты в Великобританию (Лондон), Турцию (с 1 августа в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан) и Танзанию (на остров Занзибар).
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Новости путешествий , ИТАР-ТАСС
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