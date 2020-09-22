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Стюардесса назвала самую раздражающую привычку пассажиров самолета 

Lenta.ru 4 часа назад
Привычка, которая больше всего бесит стюардесс
Фото: Depositphotos
Неизвестная стюардесса назвала одну из привычек пассажиров самолетов, которая больше всего раздражает членов экипажа во время авиаперелета. Соответствующая дискуссия развернулась на Reddit, на нее обратили внимание в Daily Express.
«Я всегда ненавидела людей, которые по любому поводу нажимают на кнопку вызова бортпроводника», — объяснила автор треда. По ее словам, большинство пассажиров не понимает, что систему следует использовать исключительно в экстренных случаях, когда необходима срочная помощь летного состава.

«Был однажды международный рейс, на котором маленький ребенок играл с кнопкой, и в этом конкретном самолете мы могли отключить звуковой сигнал или просто игнорировать его. Но при этом, когда бортпроводница пошла через салон, один из пассажиров остановил ее и начал возмущаться», — добавила стюардесса.

При этом другие представители авиакомпаний советуют путешественникам по возможности вставать с места и обращаться к ним непосредственно на бортовой кухне. «Если вы не умираете, не стоит нажимать на кнопку», «Это все равно, что щелкать пальцами в ресторане», — высказались они.
21 сентября еще одна стюардесса раскрыла реальную причину, по которой члены экипажа напоминают авиапассажирам о необходимости убирать откидной столик во время наиболее опасных этапов полета. В частности, бортпроводница объяснила такое требование правилами безопасности авиаперелетов — путешественникам следует выполнять указанные действия, так как в противном случае при нештатной ситуации они не смогут экстренно эвакуироваться.
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