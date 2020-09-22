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Раскрыты самые дешевые авианаправления по России в октябре 

Lenta.ru и ещё 12 7 часов назад
Раскрыты дешевые авианаправления по России в октябре
Фото: Pixabay
Аналитики раскрыли самые дешевые авианаправления для поездок по России в октябре. Результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip публикует RT.
Как указали специалисты, одни из самых бюджетных вариантов перелетов доступны из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара и Екатеринбурга.
При этом дешевле всего перелет из Москвы обойдется для направляющихся в Калугу и Воронеж. Билет в каждый из этих городов в одну сторону обойдется в одну тысячу рублей.
Из Санкт-Петербурга в Москву можно отправиться за 1,2 тысячи рублей. В Ярославль цена перелета составит около 1,5 тысячи рублей. За две тысячи рублей удастся посетить Элисту, Махачкалу, Чебоксары, Уфу, Ставрополь, Нальчик, Киров, Калининград, Казань и Курган.
Их Сочи наиболее бюджетным оказался перелет в Москву — билет стоит 1,6 тысячи рублей. За 1,8 тысячи можно посетить Ростов-на-Дону, а за 1,9 тысячи рублей — в Ставрополь и Краснодар.
Кроме того, самыми выгодными будут авиапутешествия из Краснодара в Астрахань и Минеральные Воды — на билет придется потратить 900 рублей. Из Екатеринбурга можно недорого слетать в Саратов, Нижний Новгород и Волгоград — за 1,3 тысячи рублей.
Ранее лучшим местом для отдыха с хорошей погодой в сентябре и октябре назвали Махачкалу. По информации аналитиков, осенью по этому направлению можно улететь за 2738 рублей в одну сторону, а температура воздуха там будет выше 15-20 градусов Цельсия. Кроме того, вторым выгодным и теплым местом для отдыха в осенние месяцы оказался Краснодар, билеты в который обойдутся в 2,9 тысячи рублей. Также в рейтинг вошли Владикавказ (стоимость перелета в одну сторону — 3,2 тысячи рублей), Анапа (3,3 тысячи рублей), Минеральные Воды (3,5 тысячи), Калининград (3,7 тысячи) и Сочи (4 тысячи).
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