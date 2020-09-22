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Испанского журналиста удивило «бесконечное» путешествие по России 

Lenta.ru 10 часов назад
Испанского журналиста удивило путешествие по России
Фото: РИА Новости
Журналист испанского издания El País Хавьер Аргельо (Javier Arguello) отправился в путешествие по Транссибирской магистрали от Москвы до Пекина и поделился впечатлениями с читателями. Он преодолел восемь тысяч километров на «Транссибирском экспрессе», сменив шесть часовых поясов и посетив семь городов в трех странах.
Журналист проехал по этому пути на поезде класса люкс, который во время остановок ожидает, пока путешественники изучат местность, и продолжат путь на следующий день.
По мнению Аргельо, Сибирь — одно из немногих мест, где сохранился «колорит неизведанных территорий».

«Неизбежно путешественники оказываются в те времена, когда русские цари и китайские императоры, как могли, защищались от устрашающих набегов монгольских татар, во времена исследований и анимизма, шаманов и завоеваний, ссылок и революций», — утверждает автор.

Первую остановку поезд совершил в Екатеринбурге, где большевики расстреляли царскую семью во время революции. Туристам показали старую шахту на окраине города, куда сбросили тела Романовых. Затем журналист посетил Новосибирск и отметил, что, хоть формально оба города расположены в Азии, они считаются европейскими. Затем испанец совершил остановку в Красноярске и посмотрел на реку Енисей — природную границу между Западной и Восточной Сибирью. Эти пейзажи навели его на размышления о пустоте и бесконечности.
После этого Аргельо высадился в Иркутске. После посещения дворца, принадлежавшему сосланному декабристу, и музыкального концерта в атмосфере XIX века он приходит к выводу, что культурное развитие региона во многом было связано именно с декабристами. Потом туристы увидели озеро Байкал. «Купаться приятно. Когда мы вернулись, проводники приготовили шашлык в лесу. Нас встретили водкой и полотенцами. Мы танцевали до полуночи под местную народную музыку», — рассказал журналист.
Следующая остановка — Улан-Удэ — столица Бурятии, «региона, который лучше всего сохранил шаманские традиции, распространенные в Сибири до завоевания русскими». Аргельо посетил поселок старообрядцев, которые не захотели принять реформы XVII века и «пешком ушли из Европейской части России в эти глухие края».
В конце путешествия испанец останавливается в столице Монголии Улан-Баторе, где его поразило то, что до 70 процентов населения живет в юртах. Конечная точка поездки — Пекин. «Это путешествие, в котором важен не пункт назначения, а сам маршрут, каждая река, каждое дерево. (…) Планета внезапно стала такой маленькой. Сибирь необъятна, как и впечатления от путешествия на поезде», — заключил журналист.
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