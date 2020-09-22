Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стюардессы вчетвером залезли на двигатель самолета ради снимка 

Lenta.ru 10 часов назад
Стюардессы залезли на двигатель самолета ради снимка
Фото: @fly_hostess_
Четыре стюардессы молдавской авиакомпании Air Moldova попозировали на фоне корпуса самолета для снимка. Соответствующий кадр был опубликован в Instagram-аккаунте @fly_hostess_, освещающем жизнь членов экипажа со всего мира.
На размещенной в сети фотографии видно, что несколько бортпроводниц залезли на двигатель воздушного судна и разместились на нем, свесив ноги. Все девушки при этом одеты в форму — ярко-красные костюмы, синие блузки, полосатые шейные платки и черные туфли.
Подписчики сообщества оценили пост в комментариях. «Великолепная четверка», «Небесные ангелы», «Какие же они все красивые», «Девушки, выглядите отлично! Берегите себя», «Роскошные ножки в колготках», «Четыре прекрасных небесных цветка», — писали они.
15 сентября другая стюардесса поделилась откровенным снимком из кабины членов экипажа — на размещенной в сети фотографии была изображена бортпроводница, сидящая в кресле второго пилота и демонстрирующая ноги в чулках и туфлях на каблуках.
Видео дня. В Китае открыли отель, уходящий под землю
Последние новости
Глава СВР назвал главную цель дела Навального Глава СВР назвал главную цель дела Навального Автоматчики ФСБ увезли главу «Церкви последнего завета» Виссариона на вертолете Автоматчики ФСБ увезли главу «Церкви последнего завета» Виссариона на вертолете Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Никто не скажет, но у нас приезжих не особо любят»
«Никто не скажет, но у нас приезжих не особо любят»
Внешность российской стюардессы покорила иностранцев
Внешность российской стюардессы покорила иностранцев
Внешний вид ребенка на пляже Сочи возмутил туристку
Внешний вид ребенка на пляже Сочи возмутил туристку
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Зачем в Абхазии вешают бутылки на пляжные зонты
03:01
Зачем в Абхазии вешают бутылки на пляжные зонты
Новости путешествий
В Китае открыли отель, уходящий под землю
04:32
В Китае открыли отель, уходящий под землю
Новости путешествий
Россия возобновила полеты ещё в 4 страны
00:27
Россия возобновила полеты ещё в 4 страны
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Гавайский остров, куда не пускают чужаков
03:15
Гавайский остров, куда не пускают чужаков
Отдых в России
В России придумали новые виды туризма
00:36
В России придумали новые виды туризма
Отдых в России
Загадка Аральского моря, удивляющая ученых
04:32
Загадка Аральского моря, удивляющая ученых
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение