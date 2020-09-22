Стюардессы залезли на двигатель самолета ради снимка

Четыре стюардессы молдавской авиакомпании Air Moldova попозировали на фоне корпуса самолета для снимка. Соответствующий кадр был опубликован в Instagram-аккаунте @fly_hostess_, освещающем жизнь членов экипажа со всего мира.

На размещенной в сети фотографии видно, что несколько бортпроводниц залезли на двигатель воздушного судна и разместились на нем, свесив ноги. Все девушки при этом одеты в форму — ярко-красные костюмы, синие блузки, полосатые шейные платки и черные туфли.

Подписчики сообщества оценили пост в комментариях. «Великолепная четверка», «Небесные ангелы», «Какие же они все красивые», «Девушки, выглядите отлично! Берегите себя», «Роскошные ножки в колготках», «Четыре прекрасных небесных цветка», — писали они.

15 сентября другая стюардесса поделилась откровенным снимком из кабины членов экипажа — на размещенной в сети фотографии была изображена бортпроводница, сидящая в кресле второго пилота и демонстрирующая ноги в чулках и туфлях на каблуках.