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Стюардесса в мини-юбке поделилась откровенным фото на борту самолета 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Неизвестная стюардесса поделилась фото в откровенной позе на борту самолета. Снимок девушки опубликован в блоге @flight__love в Instagram, освещающем жизнь членов экипажа по всему миру.
На кадре запечатлена бортпроводница, забравшаяся на полку для ручной клади — видна только нижняя часть ее тела в черной мини-юбке и ноги в черных колготках и туфлях на каблуках. Имя девушки не указано.
@flight___love
Пользователи в комментариях похвалили фигуру сотрудницы авиакомпании: «Первый класс», «Так сексуально», «Отличные ноги», «Почему такого никогда не случалось на моих рейсах!», «Девушка, могу я вам помочь?» — писали они.
Ранее в сети появилась фотография другой стюардессы, попозировавшей в кабине пилота в мини-юбке и бежевых чулках. Подписчики похвалили девушку за «смелость» и «сексуальность».
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