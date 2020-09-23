Неизвестная стюардесса поделилась фото в откровенной позе на борту самолета. Снимок девушки опубликован в блоге @flight__love в Instagram, освещающем жизнь членов экипажа по всему миру.

На кадре запечатлена бортпроводница, забравшаяся на полку для ручной клади — видна только нижняя часть ее тела в черной мини-юбке и ноги в черных колготках и туфлях на каблуках. Имя девушки не указано.

@flight___love

Пользователи в комментариях похвалили фигуру сотрудницы авиакомпании: «Первый класс», «Так сексуально», «Отличные ноги», «Почему такого никогда не случалось на моих рейсах!», «Девушка, могу я вам помочь?» — писали они.

Ранее в сети появилась фотография другой стюардессы, попозировавшей в кабине пилота в мини-юбке и бежевых чулках. Подписчики похвалили девушку за «смелость» и «сексуальность».