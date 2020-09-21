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Стало известно, когда отменят чартеры в Турцию 

BFM.RU 55 минут назад
Стало известно, когда отменят чартеры в Турцию
Фото: depositphotos.com
Туристический сезон в Турции может продлиться до конца ноября. И на все это время сохранятся чартерные рейсы. Об этом со ссылкой на крупных российских туроператоров сообщает «Интерфакс».
Так, в Coral Travel агентству сказали, что отмечают «рост интереса к отдыху в Турции». Этому способствуют в том числе отзывы тысяч туристов, которые уже отдохнули в этой стране и «охотно делятся своими положительными впечатлениями». Ранее в Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции заявили, что у турецких курортов есть все шансы продлить сезон до ноября и даже декабря.
На данный момент Турция одна из немногих стран, куда могут летать туристы из России. Причем для поездки не требуется тест на COVID-19, отмечает агентство.
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Новости путешествий , Интерфакс
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