Стало известно, когда отменят чартеры в Турцию 

Туристический сезон в Турции может продлиться до конца ноября. И на все это время сохранятся чартерные рейсы. Об этом со ссылкой на крупных российских туроператоров сообщает «Интерфакс».

Так, в Coral Travel агентству сказали, что отмечают «рост интереса к отдыху в Турции». Этому способствуют в том числе отзывы тысяч туристов, которые уже отдохнули в этой стране и «охотно делятся своими положительными впечатлениями». Ранее в Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции заявили, что у турецких курортов есть все шансы продлить сезон до ноября и даже декабря.

На данный момент Турция одна из немногих стран, куда могут летать туристы из России. Причем для поездки не требуется тест на COVID-19, отмечает агентство.