Стюардесса в мини-платье села на шпагат в самолете 

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Стюардесса нидерландской авиакомпании Transavia Airlines сфотографировалась в необычной позе на борту самолета и восхитила пользователей сети результатом. Снимками поделился Instagram-аккаунт @flight___love, освещающий жизнь членов экипажа по всему миру.

На размещенной серии кадров запечатлено, как бортпроводница Алисса Корааг (Alyssa Koraag) села на шпагат поперек салона лайнера, положив ноги на два ряда кресел. На ней при этом надето мини-платье синего цвета с тонким ремешком, шейный шарф в виде зеленого банта и голубая защитная маска.

@flight___love

Подписчики сообщества оценили фотографию нидерландской стюардессы и написали комплименты в комментариях под постом.