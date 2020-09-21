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Стюардесса в мини-платье села на шпагат в самолете 

Lenta.ru 2 часа назад
Стюардесса в мини-платье села на шпагат в самолете
Фото: depositphotos.com
Стюардесса нидерландской авиакомпании Transavia Airlines сфотографировалась в необычной позе на борту самолета и восхитила пользователей сети результатом. Снимками поделился Instagram-аккаунт @flight___love, освещающий жизнь членов экипажа по всему миру.
На размещенной серии кадров запечатлено, как бортпроводница Алисса Корааг (Alyssa Koraag) села на шпагат поперек салона лайнера, положив ноги на два ряда кресел. На ней при этом надето мини-платье синего цвета с тонким ремешком, шейный шарф в виде зеленого банта и голубая защитная маска.
@flight___love
Подписчики сообщества оценили фотографию нидерландской стюардессы и написали комплименты в комментариях под постом.

«Очень красивая женщина», «Вау, это впечатляет!», «Прекрасная женщина со стройными ногами», «Красотка», «Шикарные ноги», «Выглядишь прекрасно», — высказывались они.

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