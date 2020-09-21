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Новые ограничения: почему не стоит покупать большой чемодан для отдыха 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Многие российские авиакомпании вводят изменения, которые коснутся бесплатного провоза багажа. «Рамблер» выяснил подробности.
Раньше стандартной нормой бесплатного провоза багажа считался вес в 20 кг. Но с 1 октября российские авиакомпании Pegas Fly, Nordwind, AZUR air и Royal Flight вводят новые правила провоза багажа.
Теперь пассажир имеет право взять с собой чемодан весом не более 10 кг. Что касается ручной клади, то здесь главное размер — 40х30х20 см. Хотя в некоторых случаях авиакомпании ограничивают вес ручной клади пятью килограммами.
Правило по объединению веса багажа отныне не действует. Больше всего это ударит по семьям с детьми. Так как если в отпуск отправляется семья из 3-х человек, то у каждого может быть чемодан по 10 кг, но один чемодан весом 15 кг будет требовать доплаты.
За перебор придется доплатить от 1000 до 2000 рублей, на это влияет размер превышения. При этом цена доплаты может вырасти в два раза, если перевес обнаружится на моменте регистрации.
В некоторых авиакомпаниях норма бесплатного багажа осталась прежней. Например, компании iFly и Россия допускают багаж весом в 20 кг, а у Red Wings по стандартному тарифу проходят все 23 кг. Ограничение по ручной клади у компаний одинаковое — 5 кг.
Также в связи с пандемией коронавируса, некоторые авиакомпании отправляют ручную кладь (небольшие чемоданы размером 40х55х20) в багажный отсек. Поэтому если вы запланировали путешествие, обязательно изучите правила провоза багажа перед вылетом. Это сэкономит время и деньги.
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Новости путешествий , Видео , Red Wings
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