Внешность российской стюардессы восхитила иностранцев

Бывшая российская стюардесса поделилась снимком в униформе и восхитила иностранных пользователей сети своей внешностью. Соответствующий кадр был опубликован в Instagram-аккаунте @cabin_crew_beauties, администраторы которого освещают жизнь членов экипажа по всему миру.

На размещенной фотографии экс-проводница, которая в настоящее время работает пилотом, запечатлена в ярко-оранжевом костюме, белых перчатках и пилотке. Волосы девушки заплетены в косу, а на руки надеты браслеты.

Подписчики сообщества отреагировали на пост в комментариях. «Восхитительная», «Прекрасная», «Милая», «Чудесная форма», «До чего миловидная стюардесса», «Русские девушки — самые красивые на свете», «Самая стильная авиакомпания из всех, что я видел», — писали они.

18 сентября украинская стюардесса Олеся Костина, известная в социальных сетях, показала свой отдых на море в Албании и рассказала о том, как проводит свободное время. Она отметила, что путешествует одна и ей при этом не бывает скучно.