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Раскрыт способ улететь из России на неделю на море за 15 тысяч рублей на двоих 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Раскрыт способ улететь на море за 15 тысяч рублей
Фото: Lenta.ru
Российским туристам раскрыли способ отдохнуть неделю на море во время пандемии коронавируса по минимальной цене. Соответствующая информация представлена на портале Ассоциации туроператоров России.
В частности, у россиян есть возможность улететь из страны за границу — так, самый дешевый тур в Абхазию с заездом 25 сентября — 1 октября стоит около 15 тысяч рублей на двоих с перелетом.
При этом недельный тур в Турцию с заездом в те же даты с питанием по системе «все включено» можно купить за 29,5 тысячи рублей, отдых в ОАЭ — минимум за 69 тысяч рублей (трехзвездочный отель без питания), в Египте — за 90,6 тысячи рублей на двоих (полупансион).
Кроме того, известно, что цены на турпакеты на Мальдивы в конце сентября стартуют от 179 тысяч рублей на двоих, а в Танзанию — от 186,5 тысячи рублей за неделю.
21 сентября российские туристы, которые минувшим летом провели отпуск на отечественных курортах и не пожалели, поведали о впечатлениях от отдыха. Так, побывавшая в Сочи россиянка заметила, что курорт изменился в «лучшую сторону». «Олимпийские игры сильно поменяли карму города к лучшему. Он стал чище, сервис приветливее, с первого раза приносят то, что заказали», — описала она.
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Новости путешествий , Ассоциация туроператоров России
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