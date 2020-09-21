Стюардесса раскрыла, зачем убирать откидной столик 

Неизвестная стюардесса раскрыла реальную причину, по которой члены экипажа напоминают авиапассажирам о необходимости убирать откидной столик во время наиболее опасных этапов полета. Соответствующая дискуссия развернулась на Reddit, на нее обратили внимание в Daily Express.

В частности, бортпроводница объяснила такое требование правилами безопасности авиаперелетов — путешественникам следует выполнять указанные действия, так как в противном случае при нештатной ситуации они не смогут экстренно эвакуироваться.

«Это даже не столько для вас, сколько для человека, сидящего рядом. По той же причине, к примеру, вам ничто не должно мешать в проходе между рядами кресел», — пояснила автор треда.

По ее словам, большинство несчастных случаев на борту воздушных судов происходит именно потому, что какие-либо предметы и вещи мешают свободному передвижению пассажиров. При этом чаще всего аварийные ситуации возникают во время взлета и посадки — в связи с этим в указанные периоды принимаются особые меры безопасности.