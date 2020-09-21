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«Секретный» каньон в Сочи сняли на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Соответствующей видеозаписью они поделились в Instagram, отметив в публикации посвященный снимкам юга России аккаунт krasnodar_kray.
На размещенных в сети кадрах запечатлена глубокая долина, заполненная прозрачной водой, с отвесными склонами. «Секретный каньон в Сочи!» — указано в подписи к посту.
В свою очередь авторы ролика указали, что добраться до показанного на видео места можно только по воде крайне низкой температуры, через пороги и водопады. «Мы сделали это! Синяки и ссадины пройдут, а фото останется», — заметила отдыхающая, подчеркнув, что «пообещала не рассказать», где именно расположен каньон.
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