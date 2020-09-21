Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Турции оценили слухи о закрытии курортов из-за коронавируса 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
В Турции не последовало никаких официальных заявлений о закрытии курортов из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, несмотря на распространившиеся в соцсетях слухи о введении очередных ограничений с 20 сентября. Ситуацию в стране оценила собственный корреспондент TourDom.ru в Анталье Мария Шекер.
По ее словам, турецкие курорты по-прежнему остаются доступными для всех иностранных граждан, в том числе и для россиян.

«Нет и каких-либо разговоров о прекращении авиасообщения с Россией и странами СНГ», — подчеркнула журналистка.

При этом власти частично усилили меры безопасности на фоне пандемии, они касаются преимущественно местных жителей. Единственным ограничением, которое способно повлиять на условия отдыха туристов — намерение временно приостановить работу увеселительных заведений в городах — дискотек, баров, пабов, ночных клубов. О закрытии кафе и ресторанов речи пока не идет.
17 августа в турецком сообществе торакальных хирургов (TTD) заявили, что страна приближается ко второму пику первой волны пандемии коронавируса. Согласно информации организации, число выявленных случаев заражения продолжает расти ежедневно — предполагается, что это связано с ослаблением ограничительных мер, произошедшим в начале июня.
Согласно последним данным, в Турции с начала пандемии зафиксировано свыше 303 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом из больниц выписаны более 266 тысяч выздоровевших пациентов, 7506 носителей инфекции скончались.
Последние новости
Опубликованы данные разведки США о счетах россиян в американских банках Опубликованы данные разведки США о счетах россиян в американских банках Курс евро взлетел Курс евро взлетел Российское лекарство от коронавируса поступило в аптеки Российское лекарство от коронавируса поступило в аптеки
Комментарии
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Русская туристка «попала» на три миллиона в Турции
Русская туристка «попала» на три миллиона в Турции
Предсказана главная страна для туризма этой зимой
Предсказана главная страна для туризма этой зимой
Россиян обокрали в Турции по новой схеме
Россиян обокрали в Турции по новой схеме
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Россия возобновила полеты ещё в 4 страны
00:27
Россия возобновила полеты ещё в 4 страны
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Гавайский остров, куда не пускают чужаков
03:15
Гавайский остров, куда не пускают чужаков
Отдых в России
В России придумали новые виды туризма
00:36
В России придумали новые виды туризма
Отдых в России
Загадка Аральского моря, удивляющая ученых
04:32
Загадка Аральского моря, удивляющая ученых
Отдых в России
Где можно отдохнуть по цене смартфона
05:09
Где можно отдохнуть по цене смартфона
Заграница
Названы лучшие места для отдыха в бархатный сезон
03:02
Названы лучшие места для отдыха в бархатный сезон
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение