В Турции не последовало никаких официальных заявлений о закрытии курортов из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, несмотря на распространившиеся в соцсетях слухи о введении очередных ограничений с 20 сентября. Ситуацию в стране оценила собственный корреспондент TourDom.ru в Анталье Мария Шекер.

По ее словам, турецкие курорты по-прежнему остаются доступными для всех иностранных граждан, в том числе и для россиян.

«Нет и каких-либо разговоров о прекращении авиасообщения с Россией и странами СНГ», — подчеркнула журналистка.

При этом власти частично усилили меры безопасности на фоне пандемии, они касаются преимущественно местных жителей. Единственным ограничением, которое способно повлиять на условия отдыха туристов — намерение временно приостановить работу увеселительных заведений в городах — дискотек, баров, пабов, ночных клубов. О закрытии кафе и ресторанов речи пока не идет.

17 августа в турецком сообществе торакальных хирургов (TTD) заявили, что страна приближается ко второму пику первой волны пандемии коронавируса. Согласно информации организации, число выявленных случаев заражения продолжает расти ежедневно — предполагается, что это связано с ослаблением ограничительных мер, произошедшим в начале июня.

Согласно последним данным, в Турции с начала пандемии зафиксировано свыше 303 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом из больниц выписаны более 266 тысяч выздоровевших пациентов, 7506 носителей инфекции скончались.