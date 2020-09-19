Авиапассажиров накормят бургерами от рэпера Тимати 

Авиакомпания Azur Air анонсировала на своих страницах в соцсетях новую услугу для пассажиров. Не ранее чем за три дня, но не позднее чем за сутки до вылета через специальную форму на официальном сайте перевозчика можно оформить предварительный заказ на блюда из меню ресторанной сети Black Star Burger, одним из совладельцев которой является рэпер Тимати (Тимур Юнусов). Их доставят на борт воздушного судна. Сервис доступен для внутренних и международных рейсов, отправляющихся из московского аэропорта Внуково

Бургер Ким Ки Дук с креветками и соусом «Кимчи» обойдется в 938 руб., курица с кешью — в 720 руб., говяжья котлета с картофелем фри — в 890 руб. Чикенбургер можно заказать за 325 руб., а бейгл с красной рыбой — за 188 руб.

Отметим, подкрепиться во время полета за дополнительную плату предлагают и другие авиакомпании, активно задействованные в туристической авиаперевозке. Так, на рейсах Royal Flight из Шереметьево можно заказать завтраки по цене от 190 руб., а из Домодедово — от 310 руб. Есть и горячие обеды, самый дорогой вариант стоит 770 руб. — пассажира угостят припущенной треской с бланшированными брокколи, мясными и овощными закусками. Питание за плату также доступно на маршрутах из Анапы, Сочи, турецких Антальи, Бодрума и Даламана.

На рейсах авиакомпании «Россия» , выполняемых по заказу туроператора Библио-Глобус, можно приобрести один из комбо-наборов. Например, включающий горячее блюдо из лосося с соусом «Песто» и цукини-гриль. Есть платные рационы и у NordWind, авиаперевозчика, подконтрольного туроператору «Пегас».

Возможность заказать блюда за дополнительную плату стала актуальна после того, как несколько лет назад большинство авиакомпаний свели к минимуму предложение бортового питания, включенного в стоимость авиабилетов. Как правило, на рейсах продолжительностью до 5 часов можно рассчитывать только на холодные напитки, чай, кофе, иногда — легкие закуски или сэндвичи. Концепции полного отсутствия еды на борту строго придерживается лоукостер «Победа», единственное исключение — по просьбе пассажира бортпроводники предложат воду.

Из-за сокращения объемов авиаперевозок в связи с пандемией коронавируса производители рационов для авиапассажиров активно ищут бизнес-идеи, тестируют новые рынки сбыта своей продукции. Так, фабрика бортового питания Domodedovo Catering разработала линейку готовых блюд, которые через ретейлеров поступят в продажу в продовольственные магазины.