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Странные развлечения туристов в Адлере попали на видео 

Lenta.ru 3 часа назад
Странный конкурс с участием туристов на пляже Адлера попал на видео и рассмешил пользователей сети. Кадры размещены в паблике @krasnodar_kray в Instagram.
На кадрах видно, как ведущий выстраивает в ряд восемь девушек в купальниках, а затем участники-мужчины «паровозиком» ползут у них между ног. «Зажимай, зажимай, пошел, пошел, ту-ту», — кричит сотрудник пляжа.
Пользователи в комментариях сравнили конкурс с «дебильными свадебными». «Мой бы после такого со мной развелся», «Дурдом на берегу», «Как море? Восемь женщин, и у всех побывал между ног», — писали они. Некоторые отметили, что поучаствовали бы в подобном развлечении, если бы им предложили: «Лучше, чем тюленем на пляже лежать».
Ранее в сети появилось видео с другим конкурсом на том же адлерском пляже «Барракуда»: участники получили задание закопать своих жен в гальку с головой. Кадры возмутили пользователей сети, посчитавших развлечение «опасным для жизни и здоровья» участников.
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Новости путешествий , Видео
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