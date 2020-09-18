Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему посадка на самолет осуществляется слева 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Почему посадка на самолет осуществляется слева
Фото: depositphotos.com
Многие путешественники наверняка замечали, что посадка в самолет чаще всего осуществляется с левого борта. «Рамблер» расскажет, почему так происходит.
Сейчас аэропорты проектируют так, чтобы самолеты могли подобраться к терминалу и осуществить посадку пассажиров через телескопический трап. Традиционно командир воздушного судна сидит в кабине слева, поэтому ему удобно подруливать к зданию аэропорта левым бортом и следить за погрузкой пассажиров.
В одном интервью капитан Boeing 787 Эндрю Стэгг рассказал, что с правой стороны самолета тоже находятся люки, но они меньше, чем слева. Это обусловлено необходимостью сохранить жесткость конструкции воздушного судна. Также правый вход используется только службами, работающими в аэропорту. Через него осуществляется погрузка багажа, еды и напитков, а также заправка.
Со временем посадка с левой стороны стала правилом для всех. Оно необходим для соблюдения одинакового алгоритма при обслуживании в разных самолетах и аэропортах.
Однако существуют и исключения. Например, в некоторые небольшие самолеты, как Mooney M-20, летчики садятся справа. Это позволяет пилоту пройти к своему месту раньше пассажира, сидящего рядом.
Видео дня. Загадка Аральского моря, удивляющая ученых
Комментарии 1
Новости путешествий , Boeing
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пассажир придумал, как не надевать маску в самолете
Пассажир придумал, как не надевать маску в самолете
«Отсюда ты прежним уже не вернешься»
«Отсюда ты прежним уже не вернешься»
«Обязаловка для баранов»: в чем подвох тестов на COVID
«Обязаловка для баранов»: в чем подвох тестов на COVID
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Гавайский остров, куда не пускают чужаков
03:15
Гавайский остров, куда не пускают чужаков
Отдых в России
В России придумали новые виды туризма
00:36
В России придумали новые виды туризма
Отдых в России
Загадка Аральского моря, удивляющая ученых
04:32
Загадка Аральского моря, удивляющая ученых
Отдых в России
Где можно отдохнуть по цене смартфона
05:09
Где можно отдохнуть по цене смартфона
Заграница
Названы лучшие места для отдыха в бархатный сезон
03:02
Названы лучшие места для отдыха в бархатный сезон
Отдых в России
В России сняли озеро с розовой водой
00:54
В России сняли озеро с розовой водой
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение