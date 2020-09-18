Почему посадка на самолет осуществляется слева 

Многие путешественники наверняка замечали, что посадка в самолет чаще всего осуществляется с левого борта. «Рамблер» расскажет, почему так происходит.

Сейчас аэропорты проектируют так, чтобы самолеты могли подобраться к терминалу и осуществить посадку пассажиров через телескопический трап. Традиционно командир воздушного судна сидит в кабине слева, поэтому ему удобно подруливать к зданию аэропорта левым бортом и следить за погрузкой пассажиров.

В одном интервью капитан Boeing 787 Эндрю Стэгг рассказал, что с правой стороны самолета тоже находятся люки, но они меньше, чем слева. Это обусловлено необходимостью сохранить жесткость конструкции воздушного судна. Также правый вход используется только службами, работающими в аэропорту. Через него осуществляется погрузка багажа, еды и напитков, а также заправка.

Со временем посадка с левой стороны стала правилом для всех. Оно необходим для соблюдения одинакового алгоритма при обслуживании в разных самолетах и аэропортах.

Однако существуют и исключения. Например, в некоторые небольшие самолеты, как Mooney M-20, летчики садятся справа. Это позволяет пилоту пройти к своему месту раньше пассажира, сидящего рядом.