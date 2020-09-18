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Абхазия вернула ограничения из-за коронавируса после открытия границ для россиян

Lenta.ruиещё 6
7 часов назад
Власти Абхазии вернули ограничения на массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса после открытия внешних границ для российских туристов. Соответствующее распоряжение в пятницу, 18 сентября, подписал президент частично признанной республики Аслан Бжания, передает ТАСС.
Согласно постановлению «Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения республики от коронавирусной инфекции COVID-19», с 5 октября на территории региона запрещается проведение массовых мероприятий в помещениях. Как уточняется в документе, это в том числе касается спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных событий.
Исключение составляют лишь учреждения культуры, сотрудники которых в обязательном порядке должны будут использоваться средствами индивидуальной защиты, а также рассаживать зрителей через два посадочных места, проводя ежедневную профилактическую дезинфекцию.
В августе российским туристам, которые отправились в Абхазию после открытия наземной границы, разъяснили правила возвращения на родину. Согласно тексту письма, побывавшим в Абхазии россиянам не придется в обязательном порядке сдавать тест на коронавирус в течение 72 часов по приезде домой.
Россия открыла государственную границу с Абхазией 1 августа, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. C этого дня россияне могли беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию. Позже в сети появилось видео, на котором запечатлена автомобильная очередь на границе между странами. Стало известно, что желающие попасть из республики на российскую территорию стоят в очереди по несколько часов.
Новости путешествий,Аслан Бжания,Михаил Мишустин,ИТАР-ТАСС,Абхазия,
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