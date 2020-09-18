Россияне назвали неподходящие для отдыха страны

Российские туристы перечислили страны, в которые они никогда не хотели бы отправиться на отдых. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, наиболее неподходящим для поездок государством россияне считают Афганистан — его в ходе опроса упомянули 21,8 процента человек. Также респонденты назвали Азербайджан (5 процентов), Индию (4,1), Россию (4,1) и Ирак (3,6).

Кроме того, основной причиной, по которой страны не привлекают туристов, стала угроза личной безопасности — на нее указали 52,7 процента опрошенных. Еще 13,6 процента заявили, что в перечисленных странах неинтересно и нечего смотреть, а 3,2 процента отметили там отсутствие развлечений.

При этом 39,1 процента пояснили, что просто выбрали страны, в которые им совсем не хочется ехать, 6,4 процента доверились плохим отзывам близких и прислушались к их негативному опыту, а 2,3 процента уже посещали упомянутые государства и не намерены туда возвращаться.

1 сентября сообщалось, что главной эмоцией российских туристов по окончании отпуска оказалась грусть. В ходе опроса также выяснилось, что 86 процентов путешественников из России по возвращении на работу или учебу после поездки хотят снова отправиться отдыхать «хоть на немного».