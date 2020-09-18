Раскрыты способы обмана туристов в Турции

Туристы раскрыли новые схемы обмана туристов в Турции во время пандемии коронавируса. Способы приводит «Московский комсомолец».

Как отмечает издание, во время пандемии широкое распространения получили вымогательства внутри отелей, особенно работающих по системе «все включено». Сотрудники обманывают постояльцев под предлогом «выполнения требований антикоронавирусной безопасности».

Так, например, администратор отеля в Алании пыталась взять с туриста из Голландии 800 лир (восемь тысяч рублей) за пользование кондиционером, поскольку из-за риска распространения коронавируса номера оборудовали «новыми дорогостоящими системами очистки воздуха».

Мужчина отказался платить и обратился в турагентство, продавшее ему путевку, с жалобой на «грабеж» — в итоге ему пришлось переселиться в другой объект размещения.

Паре из Москвы, отдыхавшей на турецком курорте Сиде, предложили доплатить за номер уровня, полагавшегося им в рамках ранее приобретенного тура. Как заявил им сотрудник отеля, из-за того, что объекты можно заселять только на 50 процентов, номера с видом на море заняты.

«Но если мы доплатим 500 лир, они "изыщут возможность". Я спросил: а как изыщете, выселите кого-нибудь?» — возмутился мужчина по имени Борис в беседе с журналистами.

По его словам, после такого предложения он вызвал управляющего, и номер «тут же нашелся».

Другие туристы из Ленинградской области, побывавшие в Кемере, пожаловались на то, что в отеле им пытались продать экскурсии под предлогом того, что без организованной программы их не выпустят за территорию из-за жесткого карантина.

«Уловки гидов рассчитаны на наивных новичков. Они стараются первыми взять в оборот вновь прибывших, ведь уже на второй день все будут прекрасно знать расклад», — отметили россияне.

В августе россияне, прожившие несколько месяцев в Турции, раскрыли схемы обмана туристов на курортах страны. Среди них оказались навязывание сервиса, уловки с валютой и трудности перевода, которыми пользуются турки, чтобы заработать деньги на иностранцах.