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Россиянам пообещали недорогой отдых в Египте 

ТК «Звезда» и ещё 5 6 часов назад
Россиянам пообещали недорогой отдых в Египте
Фото: ТК «Звезда»
В настоящее время отели в Египте работают с достаточно небольшой прибылью.
Туристы из России смогут отдохнуть на египетских курортах по хорошим ценам. Такое заявление сделала замминистра по туризму африканского государства Гада Шаляби.
Она отметила, что в настоящее время отели страны получают достаточно небольшую прибыль от работы. Шаляби также указала, что российские гости всегда могли рассчитывать на выгодные цены в Египте. Так заместитель главы министерства ответила на вопрос о потенциальных скидках для россиян.

«Российские туристы всегда отдыхали в египетских гостиницах по наилучшим ценам»,

— цитируют ее РИА Новости.
По другой информации, поступившей от экс-главы Египетского государственного агентства по активизации туризма Хишама ад-Думейри, цены на путешествие в Египет могут вырасти в связи с коронавирусной ситуацией.
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