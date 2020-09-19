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Как вести себя в Греции, чтобы не обидеть местных жителей 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Как вести себя в Греции, чтобы не обидеть местных
Фото: depositphotos.com
В каждой стране существуют свои негласные правила. Это своего рода этикет, который необходимо соблюдать, чтобы не обидеть и не разозлить местных жителей. «Рамблер» расскажет, как стоит вести себя туристу в Греции, чтобы не нарваться на неприятности.
Климатические условия отложили свой отпечаток на греческий уклад жизни. С трех до пяти часов дня местные жители отдыхают. В этот период времени не принято совершать телефонные звонки и проводить встречи. А если вы увидели, что окружающие задремали, старайтесь не тревожить их сон.
Посещая места общественного питания, вы заметите, что в счет входит 10–15% надбавка за обслуживание. Несмотря на это, советуем оставлять на столе чаевые, которые зачастую являются фактическим заработком официанта. Давать немного больше положенного принято также таксистам и служащим гостиниц.
В Греции не принято рассматривать достопримечательности впопыхах. Это считается признаком неуважения и вызывает раздражение окружающих.
Женщинам для посещения православных монастырей или древних храмов этой религиозной страны необходимо покрыть голову платком, надеть юбку ниже колен и блузку, закрывающую плечи. В музеях правила мягче, но пляжная одежда здесь тоже будет неуместной.
Греки любят поговорить, поэтому всегда будьте готовы поддержать беседу или хотя бы проявить к ней интерес. Вы можете встретить приятного собеседника практически везде: в такси, в таверне, в банке, в магазине, и ваше молчание может быть расценено как неуважение. Даже если вы не знаете языка, попытайтесь ответить на английском, русском или просто на языке жестов.
Что касается привычных у нас на родине жестов — в гостях будьте с ними осторожны, ведь некоторые из них имеют в Греции прямо противоположное значение. Так, например, здесь не принято махать рукой издали, увидев знакомого. Открытая ладонь (с растопыренными пальцами и повернутая к собеседнику) в Греции считается крайней степенью возмущения. Жест похожий на наше прощальное «пока», на родине Одиссея равносилен фразе «иди сюда». Отрицание выглядит как запрокидывание назад головы с приподнятыми бровями. Вместо кручения пальца у виска местные жители используют легкое постукивание по лбу, а свое нежелание продолжать разговор и находиться рядом с собеседником, греки демонстрируют несколькими движениями кисти, похожими на попытку отмахнуться от назойливой мухи.
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