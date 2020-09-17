Предсказана главная страна для туризма этой зимой 

Главной страной-хитом среди туристов в грядущем зимнем сезоне на фоне пандемии коронавируса станут Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Таким прогнозом поделились участники рынка, сообщается на портале Ассоциации туроператоров России

Эксперты предсказывают, что государство, с которым Россия недавно возобновила авиасообщение, станет самым популярным направлением для путешествий — активный интерес среди отдыхающих к нему зафиксирован уже сейчас.

«Уже есть и те, кто бронирует [туры на] ноябрь-декабрь. Тем более, что акции и спецпредложения от отелей делают стоимость туров на пиковые даты более привлекательной»,

— заметил гендиректор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

Предполагается, что спрос на ОАЭ будет повышенным в том числе из-за массово закрытых других направлений, в особенности стран Азии. «Полагаем, что, как только будет больше информации по перевозке и антиковидным мерам, спрос и бронирования увеличатся. В планах — вернуться к прежним объемам и даже увеличить их», — отметили в организации «Русский Экспресс».

Известно, что у российских туристов не должно возникнуть сложностей на въезде в страну — сразу по прибытии они сдают тест на COVID-19, результаты которого готовы уже в течение 5–6 часов, а в местных отелях для них действуют прежние квоты и скидки.

14 августа сообщалось, что россияне массово бросились покупать билеты на Новый год, в том числе в те страны, авиасообщение с которыми недоступно из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Пока что покупка билетов не вышла на «докоронавирусный» уровень: зимой было было забронировано порядка 40 процентов билетов, в июле — свыше 17 процентов, а в августе — 10 процентов.