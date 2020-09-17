Продавать льготные авиабилеты будут через интернет

Льготные категории граждан должны получить возможность покупать билеты на самолёт через портал «Госуслуги».

С такой инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

Правительство уже отреагировало на идею общественников и начало проработку возможных вариантов. Согласно действующим нормам, льготные тарифы устанавливается Росавиацией для каждого маршрута ещё до начала года, а правом на покупку билетов по сниженным имеют пенсионеры, дети, студенты до 23 лет, а также члены многодетных семей и инвалиды.

Однако, сейчас, чтобы купить билеты со скидкой, льготникам нужно приезжать в авиакассу лично, хотя большинство обычных пассажиров уже давно приобретают их в интернете.

Кроме этого, как отмечают общественники, льготникам иногда приходится стоять в очередях до 20 часов, так как число таких авиабилетов ограничено.