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Продавать льготные авиабилеты предложили через интернет 

Deita.ru 3 часа назад
Продавать льготные авиабилеты будут через интернет
Фото: Deita.ru
Льготные категории граждан должны получить возможность покупать билеты на самолёт через портал «Госуслуги».
С такой инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».
Правительство уже отреагировало на идею общественников и начало проработку возможных вариантов. Согласно действующим нормам, льготные тарифы устанавливается Росавиацией для каждого маршрута ещё до начала года, а правом на покупку билетов по сниженным имеют пенсионеры, дети, студенты до 23 лет, а также члены многодетных семей и инвалиды.
Однако, сейчас, чтобы купить билеты со скидкой, льготникам нужно приезжать в авиакассу лично, хотя большинство обычных пассажиров уже давно приобретают их в интернете.
Кроме этого, как отмечают общественники, льготникам иногда приходится стоять в очередях до 20 часов, так как число таких авиабилетов ограничено.
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Новости путешествий , Росавиация , газета "Известия" , РИА "Дейта"
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