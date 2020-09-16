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Стало известно, почему в российских городах нет туристов

Анастасия Иванова
39 минут назад
Стало известно, почему россияне не выбирают для отдыха города нашей страны. Результаты исследования, проведенного сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, опубликовала «Лента.ру».
В ходе опроса выяснилось, что больше половины россиян одними из главных проблем считают общую непривлекательность малых городов и устаревший сервис в общественных заведениях, называя его «советским». Тройку «минусов» закрыло ужасное качество дорог.
Также респонденты отметили, что во многих городах практически полностью отсутствует развлекательная составляющая – ни концертов, ни фестивалей, так еще и мало достопримечательностей.
Новости путешествий,Lenta.ru,
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