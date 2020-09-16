Стало известно, почему россияне не выбирают для отдыха города нашей страны. Результаты исследования, проведенного сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, опубликовала «Лента.ру».

В ходе опроса выяснилось, что больше половины россиян одними из главных проблем считают общую непривлекательность малых городов и устаревший сервис в общественных заведениях, называя его «советским». Тройку «минусов» закрыло ужасное качество дорог.