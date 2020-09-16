«Никто не скажет, но у нас приезжих не особо любят»

«Перепьются, загадят комнату, а я на коленках ползай и все за ними вылизывай. Я тоже человек, и мне просто обидно — почему гости не ценят мой труд? Пыль вытираю, мусор выбрасываю, с пылесосом бегаю, чашки мою, кровати застилаю. А иная пара туристов за ужин с выпивкой тратят двадцать пять тысяч… Мама дорогая, я столько за месяц зарабатываю!»

Критика сервиса на наших курортах давно стала неотъемлемым атрибутом отдыха. Сегодня Anews хочет дать возможность «отыграться» работникам отрасли и узнать, что на просторах сети они говорят о наших туристах. (Имена спикеров могут быть изменены)

Инга и Василий, владельцы кафе в Сочи

Люди со всей России ломанулись сюда — их в разы больше. После карантина они все какие-то злые, необщительные. Мы, сочинцы, всегда с распростертыми объятиями ко всем, а теперь очень напряженно. Очень шумные в этом году туристы. Они после карантина отдыхают на полную катушку: много выпивают, кричат и мешают другим.

Про маски и перчатки речи не идет. Мы работаем, как заведенные. Но если сделать кому-нибудь замечание о социальной дистанции или маске, можно получить такой шквал мата, что уши в трубочку свернутся

Некоторые даже одежду забывают надеть. Многие после Европы привыкли только в купальниках заходить и в рестораны, и в магазины. Мы — народ южный, и это не очень приятно. Особенно когда какой-нибудь толстый старик в маленьких плавочках разгуливает.

Те, кто после Европы или Таиланда приехал, самые недовольные. Мамаши с кучей детей тоже ужасно ведут себя — считают, что им все должны.

Роман, официант в сочинском кафе

Кафе свое ненавижу. И посетителей тоже. Закажут с королевским видом стакан чая и весь вечер цедят, а потом чаевых не дают. Почему я должен тратить на них жизнь?

Это фантазия, но я так хочу — пусть приходят в «кабак", оставляют бабло и сваливают. Я бегаю по залу и на кухню, как угорелый, а им лишь бы вальяжно рассиживаться по три часа. Да любого спросите — всех туристы достают своими манерами: словно они бароны, а мы их слуги.

Вита, владелица отеля в Геленджике

Туристы думают, что их никто здесь не знает, что на отдыхе их не должно ничего волновать, и творят разное. Хочется напомнить, что в нашем городе на каждом шагу натыканы камеры и иногда видео появляется в сети.

Чаще всего плохо себя ведут парни из Кавказских республик. Дерутся и пристают к девушкам. Из-за них стало неприятно гулять по набережной.

Арсен, администратор одного из заведений на сочинской набережной

Некоторые туристы совсем стыд потеряли. После их мокрых купальников другим гостям будет неприятно садиться в нашем кафе.

Марат, таксист в Адлере

За каждый рубль торгуются, словно я у них сердце вынимаю. Ругают меня последними словами.

Дорогой, у тебя работа круглый год есть, а у меня — только 5 месяцев, пока сезон длится, потом вообще почти заказов не бывает, у большинства местных свои машины! И что мне делать? Конечно, завышаю цены, иначе кушать нечего будет зимой. Но ужасно, когда люди за билет заплатили, за гостиницу заплатили, за ресторан каждый день заплатили, а на такси экономят!

Если такие бедные, зачем вообще в Сочи ездят отдыхать? Неприятно это нищебродство, я извиняюсь! Они хотят, чтобы я их с чемоданами, семьей и покупками себе в убыток возил? Прилетают богатые, в хорошей одежде и сто рублей не накинут!

Надежда, горничная сочинской гостиницы

Бывает, я постелить свежую постель ленюсь — мне элементарно неохота, обработаешь массу номеров, с ног валишься. И к чему стараться? Вы думаете, мне хоть 50 рублей чаевых оставят? Да щас.

Перепьются, загадят комнату, а я на коленках ползай и все за ними вылизывай. Я тоже человек, и мне просто обидно — почему гости не ценят мой труд? Пыль вытираю, мусор выбрасываю, с пылесосом бегаю, чашки мою, кровати застилаю. А иная пара туристов за ужин с выпивкой тратят двадцать пять тысяч… Мама дорогая, я столько за месяц зарабатываю! Им жалко „с барского плеча" мне несчастный „полтинник" кинуть, что ли?

Вам в лицо никто не скажет, но у нас приезжих не особо любят, их на местном жаргоне „бздыхи" называют. Понаедут тысячами, продохнуть от них летом невозможно.