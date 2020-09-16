Мужчине предрекли ампутацию после отдыха в Турции 

Молодому отцу из Великобритании предрекли ампутацию части ноги после инцидента, произошедшего во время встречи с друзьями в отеле на отдыхе в Турции. Об этом пишет Daily Mail.

26-летний Джейми Мойлан (Jamie Moylan) из Биркенхеда отдыхал в одном из турецких отелей вместе со своей подругой Мией Ходжсон (Mia Hodgson) и трехлетней дочерью Амайей (Amaya). Накануне отъезда пара поужинала в ресторане и вернулась в гостиницу, после чего британец вышел из номера, чтобы с попрощаться с друзьями, которых они случайно встретили.

«Около часа ночи меня разбудили и сказали, что с Джейми что-то случилось. Вероятно, он болтал с нашими друзьями на балконе, а сидеть было негде. Поэтому он сел на перила на балконе и перекинул одну ногу, чтобы было удобнее, но внезапно потерял равновесие и упал», — рассказала Ходжсон.

В результате Мойлан был доставлен в одну из турецких больниц, ему провели экстренную операцию на обеих ногах. В настоящее время он по-прежнему находится под присмотром врачей — медики предполагают, что туристу придется ампутировать одну ступню.