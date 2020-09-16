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Стюардесса сфотографировалась в необычной позе на борту и восхитила подписчиков 

Lenta.ru 4 часа назад
Необычная поза стюардессы на борту восхитила Сеть
Фото: @flo.oprea
Снимком девушка поделилась в своем аккаунте @flo.oprea в Instagram.
На фотографии стюардесса позирует, забравшись в форме с короткой юбкой в отделение для ручной клади — видны только ее стройные ноги в темных колготках и туфлях на каблуках.

«Упс, я сделала это снова»,

— подписала девушка снимок.
@flo.oprea
Пользователи сети в комментариях назвали фото «красивым и смешным» и восхитились гибкостью стюардессы. «Вот так ты увеличиваешь социальную дистанцию», «Милая фотография», «Никогда не встречал такого на борту, отличные ноги!» — высказывались они.
Ранее в сети появилась фотография другой стюардессы, попозировавшей в кабине пилота в мини-юбке и бежевых чулках. Подписчики похвалили девушку за смелость и сексуальность.
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