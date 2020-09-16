Спасение матери с ребенком на курорте РФ засняли

Как отмечается, инцидент произошел на пляже курорта Широкая балка. Семья поехала кататься по морю на доске, но внезапно усилился ветер, который стал уносить людей от берега. Выбраться отдыхающим помогли другие туристы, которые катались в том же месте на катамаране, — они подтолкнули доску к побережью, где волны были более спокойными.