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Спасение матери с ребенком на курорте РФ засняли

Lenta.ruиещё 2
42 минуты назад
Спасение матери с ребенком, которых едва не унесло в открытое море в Новороссийске, сняли на видео. Кадры публикует портал «Живая Кубань».
Как отмечается, инцидент произошел на пляже курорта Широкая балка. Семья поехала кататься по морю на доске, но внезапно усилился ветер, который стал уносить людей от берега. Выбраться отдыхающим помогли другие туристы, которые катались в том же месте на катамаране, — они подтолкнули доску к побережью, где волны были более спокойными.
«Женщина с ребенком поплыла, а ветер сильный. (...) И их стало уносить в море, она испугалась, стала орать. Мы, конечно же, пришли на помощь», — рассказала автор видео, отметив, что операция прошла «благополучно».
Новости путешествий,Видео,Россия,Новороссийск,
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