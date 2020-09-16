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Пассажир придумал, как не надевать маску в самолете 

TURIZM.RU 1 час назад
Пассажир придумал, как не надевать маску в самолете
Фото: Depositphotos
Чтобы избежать неудобств и стесненности дыхания, англичанин придумал неоднозначный, но эффективный план.
Вполне уже не подросток, 41-летний конферансье из Хаддерсфилда, путешествующий в Испанию вместе с семьей, взял с собой в салон упаковку чипсов Pringles.
В течение всего полета он доставал из банки по одному чипсу и, никуда не спеша, тщательно пережевывал.
В среднем, чтобы занять все 4 часа в воздухе, понадобилось две с половиной минуты на штуку.
Надо отметить, что easyJet предъявляет достаточно жесткие требования по ношению средств индивидуальной защиты на борту. Маску разрешается временно снимать только во время еды и питья.
Этим и воспользовался профессиональный шоумен. По его словам, решение с «Принглсами» пришло на ходу. Он сам не знал заранее, как долго продержится стандартная упаковка.
Во время такой необычной трапезы выяснилось, например, что в банку помещается около 100 чипсов. Отсюда и время — 2,5 минуты на пережевывание каждого.
Представитель авиакомпании подтвердил, что на всех рейсах, в том числе, и на Тенерифе, «пассажиры получают четкие инструкции о том, что в соответствии с новыми мерами санитарной безопасности они обязаны носить маски для лица, за исключением случаев еды или питья».
Бортпроводники постоянно контролируют соблюдение пассажирами требований безопасности, но в данном случае никаких нарушений со стороны постоянно жующего пассажира выявлено не было— формально он действительно ничего не нарушил. Соответственно, и претензий к нему не возникло.
И все-таки пару раз в течение полета маску надеть пришлось: для того, чтобы пройти по салону для посещения туалета, и для того, чтобы снять с полки сумку.
Критика такого неоднозначного поступка, развернувшаяся в соцсетях, похоже, мало заботит «героя»: «Они сидят дома в Великобритании с дождями и ветром, а мы загораем на Тенерифе».
Напомним, что после злополучного рейса из греческого Закинтоса в Кардифф 25 августа у 16 пассажиров был обнаружен коронавирус. Во время полета большинство британских туристов, особенно молодежь, игнорировали требования безопасности и здравого смысла. Никто в салоне не носил защитные маски, пассажиры свободно прогуливались по проходам, общались со знакомыми.
При этом стюардессы оказались не способными повлиять на ситуацию, они лишь разносили желающим дополнительные бесплатные напитки. TURIZM.RU
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Новости путешествий , Easyjet
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