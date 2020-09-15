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Эксперты рассказали о ценах на билеты в период новогодних праздников 

Стелла Шмель 1 час назад
Стали известны цены на билеты в новогодние праздники
Фото: depositphotos.com
Стало известно, сколько желающим отдохнуть в период новогодних праздников придется заплатить за билеты по открытым в данный момент направлениям. Об этом рассказали эксперты аналитического центра сервиса поездок и путешествий, сообщает "Туту.ру".
В Стамбул из Москвы 31 декабря и 1 января вылет обойдется в 10-11 тысяч рублей. А 2 января цена снизится и купить билет можно будет за 8 тысяч рублей.
В Каир из Москвы 31 декабря можно будет улететь за 17 тысяч рублей с пересадкой в Стамбуле. А 1 января можно будет улететь прямым рейсом, но за 18 тысяч рублей.
В Дубай из Москвы 31 декабря можно будет отправиться за 13, 8 тысяч рублей с пересадкой в Стамбуле. 1 января цена станет выше — 15,8 тысяч рублей), но рейс прямой.
В тройку популярных российских направлений вошел Калининград, Симферополь и Сочи.
Из Москвы в Калининград 31 декабря можно улететь за 4,6 тысячи рублей, а 1 января — за 4,1 тысячу рублей.
Вылет в Сочи из столицы 31 декабря и 1 января билет стоит 5,5 тысячи рублей, а в Симферополь в новогоднюю ночь улететь можно за 5,4 тысячи рублей, 1 января — за 4,6 тысячи рублей.
Ранее "Рамблер" писал, что авиакомпании РФ потребовали допуск к полетам в закрытые страны.
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