Стали известны цены на билеты в новогодние праздники

Стало известно, сколько желающим отдохнуть в период новогодних праздников придется заплатить за билеты по открытым в данный момент направлениям. Об этом рассказали эксперты аналитического центра сервиса поездок и путешествий, сообщает "Туту.ру".

В Стамбул из Москвы 31 декабря и 1 января вылет обойдется в 10-11 тысяч рублей. А 2 января цена снизится и купить билет можно будет за 8 тысяч рублей.

В Каир из Москвы 31 декабря можно будет улететь за 17 тысяч рублей с пересадкой в Стамбуле. А 1 января можно будет улететь прямым рейсом, но за 18 тысяч рублей.

В Дубай из Москвы 31 декабря можно будет отправиться за 13, 8 тысяч рублей с пересадкой в Стамбуле. 1 января цена станет выше — 15,8 тысяч рублей), но рейс прямой.

В тройку популярных российских направлений вошел Калининград, Симферополь и Сочи.

Из Москвы в Калининград 31 декабря можно улететь за 4,6 тысячи рублей, а 1 января — за 4,1 тысячу рублей.

Вылет в Сочи из столицы 31 декабря и 1 января билет стоит 5,5 тысячи рублей, а в Симферополь в новогоднюю ночь улететь можно за 5,4 тысячи рублей, 1 января — за 4,6 тысячи рублей.