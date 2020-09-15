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Глава управления Роспотребнадзора по региону и Севастополю Наталья Пеньковская рассказала, что за последнюю неделю на курортах Крыма зафиксировано почти три сотни новых очагов коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

За неделю возникли 296 ранее незарегистрированных очагов COVID-19, из них 94 процента — очаги с одним случаем заражения. Особый рост инфицирования наблюдается в Симферополе, Бахчисарайском и Кировском районах республики.

«Это те регионы, в которых на сегодня максимальный уровень заболеваемости», — пояснила она.