Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

На популярном курорте России возникли сотни новых очагов коронавируса 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Глава управления Роспотребнадзора по региону и Севастополю Наталья Пеньковская рассказала, что за последнюю неделю на курортах Крыма зафиксировано почти три сотни новых очагов коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.
За неделю возникли 296 ранее незарегистрированных очагов COVID-19, из них 94 процента — очаги с одним случаем заражения. Особый рост инфицирования наблюдается в Симферополе, Бахчисарайском и Кировском районах республики.

«Это те регионы, в которых на сегодня максимальный уровень заболеваемости», — пояснила она.

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что пик волны заражений коронавирусной инфекцией наступит во время бархатного сезона на местных курортах.
Ранее "Рамблер" сообщал, какая группа людей чаще всего распространяет COVID-19.
Новости путешествий , Видео , Сергей Аксенов , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как российские поезда ездят по дорогам Европы
Как российские поезда ездят по дорогам Европы
«Сидите дома б**»: турки просят русских не приезжать
«Сидите дома б**»: турки просят русских не приезжать
Выявлено самое разочаровывающее туристов место в мире
Выявлено самое разочаровывающее туристов место в мире
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
В России сняли озеро с розовой водой
00:54
В России сняли озеро с розовой водой
Отдых в России
В России создали трезвое село
00:30
В России создали трезвое село
Отдых в России
Эффектные водоемы, в которых вы не захотите купаться
06:45
Эффектные водоемы, в которых вы не захотите купаться
Новости путешествий
В Турции туристов решили не пускать на пляж без масок
03:16
В Турции туристов решили не пускать на пляж без масок
Новости путешествий
Мужчина сам себя отправил в авиапосылке
03:59
Мужчина сам себя отправил в авиапосылке
Новости путешествий
Российских туристов ограничат в багаже
00:26
Российских туристов ограничат в багаже
Заграница
В АТОР объяснили, безопасно ли отдыхать в Египте
05:19
В АТОР объяснили, безопасно ли отдыхать в Египте
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение