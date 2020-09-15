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На популярном курорте России возникли сотни новых очагов коронавируса 

Lenta.ru 21 минуту назад
На популярном курорте РФ — сотни новых очагов ковид
Фото: Lenta.ru
На популярных среди российских туристов курортах Крыма за последнюю неделю зафиксировано почти три сотни новых очагов коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по региону и Севастополю Наталья Пеньковская, передает РИА Новости во вторник, 15 сентября.
Согласно данным ведомства, речь идет о возникновении 296 ранее незарегистрированных очагов COVID-19, из них 94 процента — очаги с одним случаем заражения.
При этом, подчеркнула Пеньковская, особый рост инфицирования наблюдается в Симферополе, Бахчисарайском и Кировском районах республики. «Это те регионы, в которых на сегодня максимальный уровень заболеваемости», — пояснила она.
1 сентября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на регион надвигается пик волны заражений коронавирусной инфекцией — предположительно, он наступит во время бархатного сезона на местных курортах. По его словам, несмотря на то, что туристический сезон близится к концу и большинство отдыхающих уезжает, ежедневный прирост по заболеванию COVID-19 достигнет пика.
В Крыму в последнее время регулярно обновляется рекорд по ежедневному приросту числа зараженных коронавирусом. Так, 28 августа сообщалось о 84 случаях инфицирования за сутки. Ранее максимальный показатель суточного прироста составлял 56 зараженных.
Согласно последним данным, на полуострове с начала пандемии зафиксирован 3341 случай заражения COVID-19. При этом из больниц выписаны 2133 выздоровевших пациента, 42 носителя инфекции умерли.
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Новости путешествий , Сергей Аксенов
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