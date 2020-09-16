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Оценена вероятность заражения COVID туристов в Турции

Lenta.ruиещё 9
4 часа назад
Эксперты оценили вероятность заражения туристов в Турции коронавирусом в 0,0055 процента. Об этом в среду, 16 сентября, сообщает портал Ассоциации туроператоров России со ссылкой на данные страховой компании ERV за месяц с момента возобновления авиасообщения между странами.
Как отмечается, данные показатели оказались в 31 раз меньше вероятности подхватить COVID-19 в Москве и в 218 раз ниже вероятности обращения к медикам по туристической страховке «по всем возможным поводам».
По информации аналитиков ERV, в данной компании застраховано более 200 тысяч россиян, большая часть из которых выехала в Турцию в период с 10 августа по 10 сентября 2020 года. За этот месяц произошло 2,4 тысячи страховых событий — доля обращений составила всего 1,2 процента, не превысив показателей за аналогичный период прошлого года. Большая часть случаев заболевания, по утверждению экспертов, не была связана с коронавирусом.
За месяц среди почти 200 тысяч застрахованных туристов COVID-19 в Турции подхватили всего 11 человек — таким образом, вероятность заразиться составила 0,0055 процента, подытожили аналитики компании.
При этом они добавили, что у десяти россиян болезнь протекала в легкой форме — они проходили лечение в изолированных номерах отелей, а один был госпитализирован в турецкую больницу, к настоящему моменту выздоровел и вернулся домой. Страховая компания оплатила все расходы на лечение путешественников, включая лекарства, анализы и тесты.
Новости путешествий,Видео,Ассоциация туроператоров России,Турция,Москва,
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