Авиакомпании РФ потребовали допуск к рейсам за рубеж

Российские авиакомпании захотели получить допуск к полетам в закрытые страны и подготовили соответствующее требование к заседанию межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам, которое планируется на 17 сентября. Материалы во вторник, 15 сентября, публикуются на сайте Росавиации

Так, по информации источника, перевозчики Red Wings и «Азимут» попросили допуски к полетам в пока еще не открывшийся Азербайджан, а AZUR Air, NordStar и « Уральские авиалинии », в свою очередь, — в Армению.

Кроме того, авиакомпании Utair , «Россия», «Руслайн» запросили допуск в Белоруссию. Также они претендуют на перевозки в Германию, Китай, Испанию, Грецию, Италию, Израиль, Кипр, Грузию, Казахстан и другие закрытые из-за пандемии коронавируса страны.

Несколько перевозчиков отметили, что ожидают допусков к чартерным рейсам в Австрию, Болгарию, Венгрию, Доминикану, Испанию и Францию.

Уточняется, что компании запасаются допусками как на весенне-летний период, так и на осенне-зимний.

3 сентября был опубликован список государств, готовых на особых условиях принять российских туристов во время пандемии коронавируса. В нем указаны такие страны, как Абхазия, Албания, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Гаити, Египет, Кения, Либерия, Мальдивы, Мексика, ОАЭ, Пуэрто-Рико, Руанда, Сербия, США.

В этот же день Россия объявила о возобновлении авиасообщения с другими странами, среди которых Мальдивы, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

Россия возобновила международное авиасообщение, приостановленное на фоне пандемии коронавируса, 1 августа. Сперва рейсы осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, а позже к ним добавились Новосибирск, Калининград и Казань. Государствами, с которыми Россия в первую очередь восстановила сообщение, оказались Турция, Танзания и Великобритания.