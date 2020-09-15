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Стюардесса рассказала об изменениях правил безопасности полетов 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Названы изменения в правилах безопасности полетов
Фото: РИА Новости
Стюардесса рассказала, как террористическая угроза за 20 лет изменила правила безопасности на борту, сообщает Express.
Из-за пандемии коронавируса авиакомпании столкнулись с огромными потрясениями. Предыдущим событием, которое способствовало глобальным изменениям в пассажирской авиации, была террористическая атака в США 11 сентября 2001 года.
Стюардесса британской авиакомпании Мэнди Смит написала книгу, в которой рассказала, как менялись правила безопасности на борту после этой трагедии.

"Воздушные перевозки резко изменились после 11 сентября, и руководство по обучению бортпроводников было практически переписано, — пишет она. — Нам пришлось пройти обновленный строгий курс обучения, и весь парк самолетов авиакомпании был изменен в соответствии с повышенными правилами безопасности".

Так, в кабине экипажа появились пуленепробиваемые двери, стены и камеры видеонаблюдения. К пилотам можно попасть, только зная изменяющийся код доступа. Он известен ограниченному кругу лиц.

"Те дни, когда дети могли зайти в кабину и посмотреть на пульт управления самолетом, безвозвратно прошли",

— отмечает Мэнди.
Бортпроводников обучили кодовым словам и фразам, которые должны использоваться в экстренных случаях. Эти секретные сообщения могут быть переданы экипажу через систему громкой связи, если, например, на борту выявлен террорист.
Мэнди объяснила, что обучение оказалось очень полезным, когда в 2002 году экипаж совершал полет из Сан-Франциско в Лондон.

"Мы готовились к взлету. Двери в салон уже были закрыты, вот-вот должна была начаться демонстрация правил безопасности, но стюардесс что-то беспокоило, — сказала она. — Мы с напарницей наблюдали за двумя парнями в задней части салона: один сидел в среднем ряду, другой — через несколько рядов позади, у окна".

Несколько вещей в их поведении насторожили бортпроводниц: "Они были нервные, раздражительные и разглядывали других пассажиров.

"Я предупредила старшего бортпроводника, и наземный персонал быстро проверил данные этих пассажиров. Оказалось, что они забронировали билеты на одну и ту же кредитную карту, но сели отдельно и делали вид, что не знакомы",

— вспоминает Мэнди.
В итоге, взлетно-посадочная полоса была отцеплена, полиция ворвалась в салон, на двоих мужчин надели наручники и вывели их из самолета.

"Позже выяснилось, что эти двое были в розыске у ФБР и считались опасными террористами, которые, по всей видимости, путешествовали на всех авиалиниях, чтобы выяснить, где менее строгие меры безопасности",

— пишет стюардесса.
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Новости путешествий , ФБР
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