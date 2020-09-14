Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российских туристов обокрали в Турции по новой схеме 

Lenta.ru 34 минуты назад
Российских туристов обокрали в Турции по новой схеме
Фото: Lenta.ru
Об этом сообщает «Интерфакс».
По информации источника, в Анталье аферисты стали поджидать путешественников возле банкоматов, предлагая якобы помочь им снять наличные с карт, если те не знают турецкого языка.
Как рассказал один из россиян, когда он не смог снять деньги из-за незнания языка, к нему подошли злоумышленники и заявили, что карта застряла. Тогда мужчина отправился в местное отделение банка, чтобы прояснить ситуацию, а в его отсутствие преступники сняли со счета 32 тысячи рублей.
После случившегося турист отправился в полицию, где выяснилось, что в этот же день другой россиянин также написал заявление о краже 30 тысяч рублей и 74 долларов. Мошенники действовали по той же схеме и сотрудники правоохранительных органов поняли, что оба случая связаны между собой.
Они отследили мошенников по камерам видеонаблюдения и арестовали их.
Отдохнувший в Турции россиянин ранее рассказал об обмане туристов на курортах. По словам автора блога, путевку в Турцию он вместе с женой приобрел по раннему бронированию еще в январе с вылетом в июне. Однако пандемия коронавируса нарушила их планы, и отпуск перенесся на август. Когда супруги приехали отдыхать, им предложили доплатить за улучшенный номер.
Видео дня. В Турции ужесточили правила на пляжах
Последние новости
Путин выдаст Лукашенко 1,5 миллиарда долларов Путин выдаст Лукашенко 1,5 миллиарда долларов На Венере нашли загадочные признаки жизни На Венере нашли загадочные признаки жизни Мавзолей Ленина передумали переделывать Мавзолей Ленина передумали переделывать
Комментарии
Новости путешествий , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Какое мучение»: отдых в Турции стал невыносимым
«Какое мучение»: отдых в Турции стал невыносимым
Раскрыт легкий способ уменьшить вес чемодана
Раскрыт легкий способ уменьшить вес чемодана
«Здоровый мужик сидит дома!»
«Здоровый мужик сидит дома!»
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Эффектные водоемы, в которых вы не захотите купаться
06:45
Эффектные водоемы, в которых вы не захотите купаться
Новости путешествий
В Турции туристов решили не пускать на пляж без масок
03:16
В Турции туристов решили не пускать на пляж без масок
Новости путешествий
Мужчина сам себя отправил в авиапосылке
03:59
Мужчина сам себя отправил в авиапосылке
Новости путешествий
Российских туристов ограничат в багаже
00:26
Российских туристов ограничат в багаже
Заграница
В АТОР объяснили, безопасно ли отдыхать в Египте
05:19
В АТОР объяснили, безопасно ли отдыхать в Египте
Новости путешествий
Как российские поезда ездят по дорогам Европы
04:28
Как российские поезда ездят по дорогам Европы
Новости путешествий
Откуда взялся «дьявольский мост» в Альпах
05:06
Откуда взялся «дьявольский мост» в Альпах
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение