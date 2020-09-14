Еще одна страна открылась для туристов

Иордания открылась для международного туризма 8 сентября, сообщает АТОР.

Право въезда через международный аэропорт Аммана получили граждане 43 государств.

В зависимости от масштаба вспышки коронавируса, власти Иордании разделили страны на три "цветные" группы: "красную" (высокий уровень заболеваемости коронавирусом), "желтую" (средний) и "зеленую" (минимальный).

Все без исключения иностранные гости должны предъявлять на въезде результаты анализа на COVID-19 (срок действия не более 72 часов) и проходить еще один тест по прибытии.

Кроме того, путешественникам нужно выполнить еще пять условий: заполнить онлайн-форму "декларации о поездке в Иорданию", установить приложение Aman.jo на мобильное устройство, предоставить доказательства о проживании в стране отправления не менее 14 дней, предъявить туристическую страховку, покрывающую лечение COVID-19, внести предоплату (56 долларов) за тест на коронавирус, который будет проведен по прибытии.

Гостям из "зеленой" группы при вновь отрицательном тесте на коронавирус по прибытии не придется проходить карантин.

Приезжающим из "желтой" — независимо от результатов анализа по прибытию, придется отправиться на "институциональный карантин" (под наблюдение врачей в обсерваторе) на семь дней, а затем на такой же период — на домашнюю изоляцию.

Туристам из стран "красной" зоны, к которой отнесена Россия и еще 19 государств, придется не только пройти двухнедельный карантин, но и носить при этом электронный браслет с функцией отслеживания перемещения.

Туроператоры считают, что на таких условиях российские отдыхающие вряд ли захотят посетить Иорданию. Гораздо более доступной альтернативой иорданскому курорту Акаба на Красном море уже сейчас являются курорты Египта, до которых можно добраться через Каир или Стамбул.