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Внешний вид ребенка на пляже в Сочи возмутил отдыхающую 

Lenta.ru 4 часа назад
Внешний вид ребенка на пляже возмутил отдыхающую
Фото: Depositphotos
На пляже российского курорта туристка возмутилась внешним видом отдыхающего неподалеку ребенка и пожаловалась на поведение его родителей в соцсетях. Соответствующий пост был опубликован в сообществе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
В частности автора публикации возмутило, что маленькая девочка, которая играла на берегу с камнями, была полностью голой — из одежды на ней присутствовала только панама.
Страница «Типичный Сочи» во «ВКонтакте»
По словам туристки, такой внешний вид ребенка может быть неоднозначно воспринят как другими отдыхающими взрослыми, так и сверстниками.

«Мне так стыдно, хоть это и не мой ребенок, но хочется подойти и надеть ему трусы. Чего они этим добиваются, чтоб "дышало"? Или что, может, я что-то не понимаю?»

— заявила женщина, подчеркнув, что подобное поведение необходимо пресекать, равно как и курение или распитие спиртных напитков в общественных местах.
Подписчики сообщества оценили ситуацию в комментариях. «Странно, что автора так привлекают голые дети. Возможно, вы одна на всем пляже, кто об этом подумал», «Интересно, а если младенец с голой попкой лежит, ему тоже надевать броню?», «Не понимаю таких людей, которые всякую хрень снимают и возмущаются без повода», «Негигиенично и неэстетично», — писали они.
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