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Сотрудник аэропорта рассказал, как обезопасить багаж 

Мира Маркина 2 часа назад
Названы способы обезопасить багаж
Фото: depositphotos.com
Сотрудник аэропорта, обрабатывающий багаж, раскрыл способы, как обезопасить его.
Прежде всего эксперт дал совет парам и группам, которые хотят, чтобы их багаж остался вместе:

"Возьмите одинаковые сумки, того же цвета. Велика вероятность, что они останутся рядом и выйдут из грузовика вместе. Не только потому, что погрузчики будут размещать чемоданы близ друг друга, так как они выглядят одинаково, но они и складываются в ряд лучше, если имеют один и тот же размер".

Кроме того, специалист уверен, что не стоит пренебрежительно относиться к биркам на чемоданах с контактной информацией. В случае если багаж потеряется, сотрудникам аэропорта и авиакомпании будет проще найти владельца:

“Мы не хотим рыться в ваших вещах в поисках имени, так что убедитесь, что оно есть на чемодане".

А вот старые наклейки с сумок следует убирать. В противном случае они могут быть неправильно считаны автоматическими сканерами на багажной ленте, из-за чего вещи отправят в другое место назначения.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что авиакомпании взвинтят цены на провоз багажа.
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