«Можно съездить два раза вместо одного в Сочи»

Российская туристка, отдохнувшая в Абхазии и в Сочи, сравнила цены на курортах. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Нескучная жизнь» на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметила россиянка, на абхазском курорте Гагра оказалось дешевле практически все: еда и напитки, экскурсии, развлечения и даже лежаки на пляжах. К примеру, по ее словам, бутылка вина в кафе на первой береговой линии в Гагре в среднем стоит 400 рублей, тогда как в Сочи — 1000 рублей, бутылка пива 100 и 200 рублей соответственно, шашлык из свинины — 250 рублей и 400 рублей соответственно.

Стоимость аренды шезлонга, по данным автора блога, в Сочи стоит 300 рублей в час, тогда как в Гагре — 100 рублей в час, парасейлинг (полет на парашюте над морем) — четыре тысячи и 2,5 тысячи рублей, полет на параплане — 5,5 тысячи рублей и четыре тысячи рублей, морские прогулки — 1,3 тысячи и 600 рублей, катание на «банане» — 400 и 300 рублей соответственно.

Единственное, что оказалось дешевле в Сочи, отметила туристка, — это услуга «пилинг рыбками» (в Сочи — 200 рублей, в Пицунде (абхазский курорт) — 250 рублей за 10 минут).