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Авиакомпании взвинтят цены на провоз багажа 

ИД «Собеседник» 6 часов назад
Авиакомпании взвинтят цены на провоз багажа
Фото: ИД "Собеседник"
Летать за границу становится все дороже. Ряд чартерных компаний уменьшили нормы багажа.
С 1 октября авиакомпании Royal Fligh (туроператор Coral Travel), Nordwind и Pegas Fly Airlines (Pegas Touristik) и Azur Air (Anex) установили новую норму бесплатного багажа на чартерных рейсах. Лимит бесплатного багажа снизится до 10 килограмм, вес ручной клади останется прежним — пять килограмм. Единовременные решение сразу нескольких перевозчиков наводит на мысли о сговоре.

— Туристы хотят летать дешево, но чартерные авиакомпании и так летают практически в убыток, — говорит директор Клуба защита прав туриста Дмитрий Давыденко. — Курс валюты растет, им нужно оплачивать топливо и аэропортовские сборы.

Нормы багажа не изменила дочерняя компания «Аэрофлота» — «Россия» (чартерная компания «Библиоглобуса»). Как отмечает Давыденко, «она полугосударственная, ситуация там лучше».
Туристы возмущены: незадолго до этого турецкие власти в связи с пандемией ввели ограничения на ручную кладь — в самолет можно попасть только с небольшими сумками, в которых можно перевозить видео— и аудиотехнику, перечень вещей ограничен. К тому же все вернувшиеся из Турции туристы делают тест на ковид (2 500 — 2 700 рублей).
Теперь у путешественников появилась новая статья расходов — доплата за багаж, «налегке» могут летать немногие.
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Новости путешествий , Дмитрий Давыденко , Аэрофлот
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