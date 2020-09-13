Ради чего стоит обязательно посетить остров Крит

Крит — крупнейший греческий остров, и всевозможных достопримечательностей полно на каждом шагу. Почему-то считается, что на Крите «одни развалины» и смотреть нечего. Однако это ужасное заблуждение. Конечно, этот греческий остров был центром минойской цивилизации, и здесь множество исторических памятников того периода и не только, представляющих культурную и научную ценность. Наряду с богатой историей острова особого внимания заслуживает его природа — великолепная, разнообразная, невообразимая. «Рамблер» сделал подборку чудесных мест греческого острова.

Затонувший город Олус

Древний город, ушедший под воду приблизительно во II веке н.э. в результате локального смещения плит земной коры в районе Восточного Крита. Находки археологических раскопок свидетельствуют о том, что Олус был независимым и развитым городом, здесь чеканили собственную монету и поддерживали дружеские отношения с соседними поселениями. Олус — это одно из наиболее важных мест на Крите. Развалины древнего города до сих пор можно увидеть на дне канала Порос.

Кносский дворец

Древний памятник минойской цивилизации, которая процветала на Крите во времена Бронзового века. Согласно легенде, Кносский дворец — это тот самый легендарный лабиринт, где обитал ужасный Минотавр. Чудовище удалось победить только герою Тесею. Именно причудливая архитектура дворца-храма с многочисленным ходами, тупиками, комнатами и переходами породила миф о Минотавре.

Остров-крепость Спиналонга

Спиналонга — небольшой остров, который находится у самого берега в восточной части Крита, в заливе Мирабелу, расположенный напротив одноименного полуострова. В XVI веке венецианцы превратили это место в неприступную крепость, которая должна была защищать поселения от пиратов. На руинах древнего акрополя был возведен настолько мощный форт, что даже войска Османской империи после захвата Крита не могли взять Спиналонгу еще 46 лет.

Озеро Вулисмени

Пресноводное озеро, вокруг которого расположился греческий «Сен-Тропе» — город Айос-Николаос. В глубину водоем достигает 64 метра. Согласно древнему преданию, в водах Вулисмени принимали ванны прекрасная Афродита и охотница Артемида. До самой середины XIX столетия местные жители считали, что в озере живут злые духи. Вулисмени соединяется с морем при помощи канала.

Бухта Балос

Бухта расположена в западной части Крита. Здесь находится один из самых популярных и живописных пляжей, который славится чистейшим белым песком с розовыми вкраплениями и великолепной бирюзовой водой. Несмотря на достаточно большое количество желающих искупаться в водах бухты, на ее берегах отсутствует туристическая инфраструктура. Таким способом природу стараются сохранить в первозданном виде. Ежегодно тысячи туристов покупают билеты на паромы, чтобы увидеть своими глазами знаменитое «место слияния трех морей».

Пещера Зевса

Пещера Дикти на востоке Крита — здесь, по преданию, богиня Рея скрывала от своего мужа — бога Кроноса новорожденного Зевса. Вход найти не так-то просто: он неприметный. Зато когда вы попадаете внутрь, то поражаетесь этой многовековой красоте, застывшей в камне. Исполины-сталактиты словно в рост Зевса производят сильное впечатление.