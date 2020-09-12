Россиян начали штрафовать после поездок за границу 

В России штрафуют туристов, которые вернулись из-за границы, но не предоставили в течение трех дней результаты теста на коронавирус. Сумма взыскания пока составляет 15 тысяч рублей, максимальный штраф — 40 тысяч рублей.

Не все граждане знают, где сдать анализы, а также возможно ли оспорить взыскание. В Санкт-Петербурге и Свердловской области уже составили более сотни протоколов. В ближайшее время их количество может увеличиться.

Роспотребнадзоре отметили, что необходимо в установленный срок разместить результаты анализов на портале госуслуг. Однако путешественники возмущаются, что они не успевают сдать тест на коронавирус.

«В поликлинике по месту жительства человека направляют в коммерческую лабораторию, так как симптомов заболевания у него нет. Результата тестирования ждать еще три дня. А с момента пересечения российской границы проходят все шесть», — жалуется один из туристов.

В случае если на сайте сотрудники не обнаружили результатов теста, то гражданина вызывают для ознакомления с протоколом об административном нарушении. Там он может доказать, что сдача анализов произошла вовремя, сообщает РИА «Новости».