Шри-Ланка вновь отложила открытие для туристов

Власти Шри-Ланки снова отложили возобновление приема иностранных туристов до 1 октября, сообщил РИА Новости посол островного государства в России Михалгаланде Дураге Ламаванса.
В стране ранее планировали возобновить международный туризм после 15 августа, но перенесли дату открытия границ на 1 сентября.
"Однако теперь это событие отложено до 1 октября. И пока нет уверенности, что государство будет открыто для туристов даже в начале октября", — сказал Лаваманса.
Как пояснил журналистам посол, Шри-Ланка работает над скорым открытием границ, обеспечивая безопасность туристов в условиях пандемии.
"Экономика государства в значительной степени зависит от туризма", — добавил он.