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Власти Шри-Ланки вновь отложили открытие страны для туристов 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Шри-Ланка вновь отложила открытие для туристов
Фото: РИА Новости
Власти Шри-Ланки снова отложили возобновление приема иностранных туристов до 1 октября, сообщил РИА Новости посол островного государства в России Михалгаланде Дураге Ламаванса.
В стране ранее планировали возобновить международный туризм после 15 августа, но перенесли дату открытия границ на 1 сентября.

"Однако теперь это событие отложено до 1 октября. И пока нет уверенности, что государство будет открыто для туристов даже в начале октября", — сказал Лаваманса.

Как пояснил журналистам посол, Шри-Ланка работает над скорым открытием границ, обеспечивая безопасность туристов в условиях пандемии.

"Экономика государства в значительной степени зависит от туризма", — добавил он.

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Новости путешествий , РИА Новости
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