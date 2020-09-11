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Стало известно, как обязательная вакцина от COVID-19 повлияет на туризм 

Анастасия Иванова 1 час назад
Как обязательная вакцина повлияет на туризм
Фото: depositphotos.com
В скором времени вакцинация от коронавируса станет обязательным условием для выезда за границу. Но, по словам председателя комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере туризма Юрия Барзыкина, это ни коим образом не отразиться на стоимости туров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не думаю, что подобная мера повлияет на решение российских туристов отправиться на отдых за границу. Тем более, что это становится необходимостью. Пока такого нет, но для многих зарубежных направлений уже сейчас прививка от коронавируса была бы не лишней. Если же кому-то придется платить за нее, то не думаю, что это станет веской причиной отказываться от путешествия»,

— отметил Барзыкин.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что названы лучшие пляжи для взрослых в России.
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