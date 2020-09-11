Как обязательная вакцина повлияет на туризм

«Не думаю, что подобная мера повлияет на решение российских туристов отправиться на отдых за границу. Тем более, что это становится необходимостью. Пока такого нет, но для многих зарубежных направлений уже сейчас прививка от коронавируса была бы не лишней. Если же кому-то придется платить за нее, то не думаю, что это станет веской причиной отказываться от путешествия»,