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Отдыхающий в Турции россиянин рассказал о новых мерах безопасности на курорте 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянин рассказал о безопасности в Турции
Фото: Lenta.ru
Российский турист, отдыхающий в Турции во время пандемии коронавируса, рассказал о новых мерах безопасности на курорте. Своими наблюдениями он поделился в блоге «Реалии нашей жизни» на платформе «Яндекс Дзен».
Как напомнил россиянин, в сентябре в связи с резким увеличением количества заболевших во всех провинциях страны ввели ряд ограничений, в том числе, обязательное ношение масок в общественных местах, даже на городских пляжах. Отельных, по его словам, нововведение не коснулось.

«Однако туристы сразу отреагировали и надели маски. В ресторане на ужине туристы стояли в очереди за едой в них», — рассказал автор блога.

Он отметил, что в турецких гостиницах принимаются «все меры профилактики заболеваемости»: сотрудники постоянно протирают столы, скамейки и лежаки с помощью дезинфицирующих средств. Санитайзеры расставлены «буквально повсюду»: у лифтов, в ресторанах, в барах и на пляжах.

«Все официанты и обслуживающий персонал работают в масках, в ресторанах выдают приборы в индивидуальной упаковке и дезинфицирующие салфетки. При заезде в отель даже чемоданы обрабатывают дезинфицирующими составами на улице, потом только их заносят», — рассказал россиянин.

8 сентября власти Турции объявили о повсеместных ограничениях из-за коронавируса, в соответствии с которыми каждый человек, находящийся в общественном месте будет обязан надевать маску. В правительстве отметили, что данное правило касается всех мест скопления людей без исключений. К ним отнесли проспекты, улицы, парки, сады, места для пикников, пляжи, общественный транспорт, рабочие места, фабрики и так далее.
За последние сутки в Турции было выявлено 1673 случая инфицирования COVID-19. Всего за время пандемии вирус подхватили 285 тысяч человек, вылечились 255 тысяч, а от заболевания, вызванного инфекцией, скончались 6895 пациентов.
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